Великобритания не собирается вводить безвиз с Украиной

После выхода из Европейского Союза Великобритания не планирует отменять визовый режим для граждан Украины, сообщила посол Соединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс.
«Вопрос безвиза — не политический вопрос, это вопрос безопасности границ. А безопасность границ — это причина, почему Великобритания не принимала участия в Шенгенском соглашении, и эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из ЕС, визовый режим для украинцев продолжится. То есть не будет изменений: если вы будете ехать в Великобританию из Украины, вам надо будет получать визу», — сказала она в эфире программы «Завтрак с 1+1» в пятницу утром.
Также она отметила, что в ближайшее время в Украине не появится британского визового центра, и решение о предоставлении виз будет принимать региональный визовый центр. Как известно, он находится в Варшаве.
«Но когда я посмотрела на статистику, 98% виз были получены вовремя. Большинство заявок на визы проходят очень легко, без проблем, и мы будем говорить с визовым центром Великобритании, чтобы люди также получали визы вовремя», — добавила Симмонс.
Кроме того, дипломат прокомментировала подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о введении безвизового режима въезда в Украину для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на период с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года. Она пояснила необходимость продления на год безвиза для британцев тем, что в дальнейшем Украина и Великобритания будут вести переговоры о двустороннем соглашении.
«Когда мы подойдем к концу этого периода, мы тогда должны вести переговоры о двустороннем соглашении с Украиной, и будем решать эти вопросы. Поэтому это так будет оставаться на год — потому что мы будем потом проводить торговые и другие переговоры с украинским правительством. Но это будет позже», — подчеркнула посол.
Как сообщалось, выход Великобритании из состава ЕС состоится 31 января 2020г. Членом ЕС Великобритания перестанет быть сразу после 23:00 31 января по лондонскому времени.
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