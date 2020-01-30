Зеленский на год ввел безвизовый режим для граждан Великобритании

Безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через Украину введен для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, введен на временной основе с 31 января 2020 по 30 января 2021 года.

Соответствующий указ №28/2020 от 29 января за подписью президента Украины Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства.