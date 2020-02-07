Администрация Трампа тормозит продажу оружия Украине

Администрация президента США Дональда Трампа задерживает одобрение по меньшей мере шести коммерческих заказов Украины американским компаниям на поставку оружия и боеприпасов, сообщает ресурс «BuzzFeed».
«Администрация Трампа в настоящее время воздерживается от одобрения по меньшей мере шести коммерческих заказов на вооружение и боеприпасы от американских компаний в Украину на общую сумму около 30 млн. долларов по сведениям трех нынешних украинских чиновников и бывшего высокопоставленного чиновника США, которые непосредственно осведомлены о продажах, напрягающих и без того хрупкие отношения между двумя странами», — говорится в статье, опубликованной на сайте «BuzzFeed» в четверг.
Все четверо чиновников заявили, что пять ожидаемых продаж были отложены примерно на год, а одна — на более, чем год. Также они отметили, что не смогли получить никаких ответов от администрации Трампа о том, почему сделки, на одобрение которых обычно требуется около двух месяцев и лицензия Госдепартамента, не получили одобрения.
«Для украинцев было бы разумно искать другие источники», у которых покупать вооружения и боеприпасы, цитирует издание американского чиновника, который сказал, что расспрашивал высокопоставленных чиновников Белого Дома и Госдепаратмента по этому вопросу.
Посольство США в Киеве отказалось комментировать вопрос, Белый Дом, Государственный Департамент и государственный концерн «Укроборонпром» не ответили на запросы о комментариях.
«Двое украинских чиновников, которые говорили с Buzz Feed News, считают, что задержи могут быть связанны с китайской попыткой купить стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию, которую США пытались заблокировать, повышая вероятность того, что Киев может быть втянутым в игру сил между Пекином и Вашингтоном», — отмечается в статье.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
UA . ЯКА ДЕМОКРАТІЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ВИБОРУ ПУТІНИМ ДЛЯ СЕБЕ ТРАМПА ПРЕЗИДЕНТОМ США ТАКА ДЕМОКРАТІЯ ГОЛОСУВАННЯ ІМПІЧМЕНТУ ТРАМПУ МІЛЬЯРДАМИ ДОЛАРІВ ТРАМПА ДЛЯ ПУТІНА.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО..........