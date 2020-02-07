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Депутаты Рады предлагают ограничить произвол мобильных операторов

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Депутаты Рады предлагают ограничить произвол мобильных операторов

Группа из 14 депутатов (фракции «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — за жизнь») 5 февраля 2020 года зарегистрировали в Верховной Раде новый законопроект «Об электронных коммуникациях», предусматривающий возможность внесудебного разрешения споров в телеком-отрасли, увеличение штрафов за нарушение прав абонентов и ужесточение наказания за спам.

Как отмечается в тексте сопроводительной записки Офиса эффективного регулирования (BRDO), принимавшего участие в разработке законопроекта, основные его положения направлены на защиту потребителей услуг, передает Интрефакс-Украина.

Так, рассылка спама, согласно тексту законопроекта, влечет наложение штрафа в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ, в настоящее время — 17 грн).

Законопроект также предусматривает возможность внесудебного разрешения споров путем обращения к отраслевому регулятору (в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации, НКРСИ) — как для межоператорских споров, так и для абонентских обращений.

Кроме того, законопроект предусматривает штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс НДМГ за каждый факт нарушения прав абонентов (сейчас от 50 до 100 НДМГ).

Законопроект также предусматривает возможность свободного выбора абонентами поставщика электронных коммуникационных услуг, а также вида и количества предлагаемых им услуг, в том числе получение при наличии технической возможности отдельной электронной коммуникационной услуги (не в составе пакета услуг). В то же время поставщики могут предлагать абонентам пакеты услуг, сформированные по своему усмотрению.

В законопроекте также прописано, что восстановление услуг в случае потери идентификатора анонимным абонентом (включая SIM-карту, e-SIM, настройки интернет-роутера и т.д.) осуществляется исключительно при условии идентификации этого абонента у поставщика и предоставления им персональных данных.

Согласно предлагаемым изменениям в законодательство, обязанности участников рынка и правила их деятельности будут определяться исключительно предлагаемым законом и не смогут быть расширены подзаконными актами.

Законопроект также предусматривает, что государство определит территории, где отсутствует доступ к интернету, в том числе из-за того, что предоставление услуг там экономически невыгодно для операторов. В таких случаях будет рассматриваться возможность развертывания сетей электронных коммуникаций благодаря предоставлению поставщикам бесплатного доступа к инфраструктуре государственной и коммунальной собственности и, соответственно, удешевлению строительства сетей.

Кроме того, законопроектом предусмотрено внедрение технологической нейтральности, а также установка регулятором единых оптовых расчетных такс за услуги терминации национального трафика для мобильной голосовой святи и для фиксированной голосовой связи.

Кроме того, в законопроекте указывается, что хозяйственная деятельность в сфере электронных коммуникаций осуществляется на основе общей авторизации.

Вводится норма, обязанности для застройщиков оборудовать новые объекты жилищно-бытового, культурного, лечебного и другого назначения всех форм собственности сетями и устройствами для организации предоставления электронных коммуникационных услуг.

Законопроектом также предлагается разрешить операторам совместный доступ к физической инфраструктуре сетей и совместное установление и/или использование элементов сети и инфраструктуры.

В то же время, согласно тексту законопроекта, оператор «обязан в установленном регуляторным органом порядке удовлетворять обоснованные письменные запросы других операторов на предоставление доступа к физической инфраструктуре своей электронной коммуникационной сети с целью размещения элементов высокоскоростных сетей». Однако такой доступ должен предоставляться на «справедливых и обоснованных условиях, в том числе по плате за доступ».

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Законопроектом также предлагается запустить Электронную регуляторную платформу — автоматизированную информационно-аналитическую систему регуляторного органа. Цель — реализовать возможность электронного обмена информацией, документами и наладить онлайн-взаимодействие с поставщиками электронных коммуникационных сетей и/или услуг, пользователями радиочастотного спектра и ресурсов нумерации, пользователями услуг электронных коммуникаций.

Согласно тексту законопроекта, универсальными электронными коммуникационными услугами являются: услуги широкополосного доступа к интернету и голосовых электронных коммуникаций в фиксированном месте, предоставляющиеся независимо от технологий (проводного, беспроводного) доступа потребителя к электронным коммуникационным сетям.

мобильная связь, мобильные операторы
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Пятница, 7 февраля 2020
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