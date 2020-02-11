Нацбанк почти не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 11 февраля, укрепил официальный курс гривны на две копейки - до 24,5188 гривны за доллар против 24,537 гривны за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте ругулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,8518 грн против 26,9048 грн накануне.