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В Минске практически согласовали новый участок разведения сил на Донбассе

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В Минске практически согласовали новый участок разведения сил на Донбассе

На сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины практически была достигнута договоренность по разведению сил на предложенном Украиной участке в районе Гнутово.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

«Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентируется внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО», — отметила она.

Олифер отметила, что, по данным СММ ОБСЕ, с начала года их патрули 146 раз не были допущены на территорию ОРДЛО. Поэтому украинская сторона настаивает на обеспечении полной безопасности работы членов миссии и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, как это предусмотрено ее мандатом.

В политической подгруппе, отметила пресс-секретарь Кучмы, украинская сторона акцентировала на необходимости выполнения резолюции ПАСЕ от 30 января 2020 года, которая содержит непосредственные требования в адрес РФ: в пункте 4.9 этого документа, в частности, указана важность полного выполнения ею Минских договоренностей, стороной которых является РФ и прекращение военного вторжения и поддержки незаконных вооруженных формирований на Востоке Украины.

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«Подчеркиваем: именно полное прекращение огня, вывод из Донбасса вооруженных формирований и военной техники, восстановление контроля над границей является базовой предпосылкой для начала политического процесса, в т.ч. выборов», — подчеркнула Олифер.

Она напомнила, что сегодняшнее заседание ТКГ в Минске состоялось в пятую годовщину подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. «Эта договоренность Украины, Франции, Германии и РФ остановила крупномасштабные боевые действия, кровопролитие, ежедневную гибель десятков украинских граждан и дала возможность возвращения мира в Украину», — подчеркнула Олифер.

Дарка Олифер, разведение сил
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