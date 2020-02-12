Латвия попросит Россию выдать своего гражданина, воевавшего за ЛНР

Прокуратура Латвии попросит Россию выдать ей уроженца балтийской страны Бенеса Айо, которого на родине обвиняют в участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне непризнанной Луганской народной республики. Об этом сообщает в среду местное агентство LETA со ссылкой на ведомство.
В Службе государственной безопасности Латвии агентству заявили, что Айо был задержан в России.
В 2015 году парламент Латвии ввел уголовную ответственность за участие в военных конфликтах в других странах и финансирование боевых действий за рубежом. Закон предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. До этого в Латвии не было правовых оснований привлекать к ответственности лиц, которые участвуют в вооруженных конфликтах за границей.
Служба госбезопасности Латвии в июле 2019 года передала в прокуратуру Рижского судебного округа дело против Айо для начала уголовного преследования за незаконное участие в вооруженном конфликте на Донбассе. Местные СМИ сообщали примерно о десяти латвийских добровольцах, воевавших на востоке Украины в составе сил «республик» сепаратистов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016