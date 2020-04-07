Сепаратисты жалуются, что Украина отказалась согласовывать участки разведения на Донбассе

Украинская сторона якобы отказалась обсуждать детали по участкам разведения сил на Донбассе, которые ранее были практически согласованы в рамках переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщил во вторник в своем телеграм-канале представитель так называемой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
«Если две недели назад представителя Вооруженных сил Украины устраивали даже четыре предложенных участка вместо трех и нужно было уточнять детали и координаты, то на этом заседании представитель Киева предложил еще два новых участка и отказался обсуждать конкретику по ранее практически согласованным», — написал Мирошник.
Он добавил, что представитель украинской стороны «привел крайне веский довод, почему не получается договорится по точкам и координатам». «Все потому, что Россия отказывается себя признать агрессором», — написал Мирошник.
Напомним, что по итогам состоявшегося в декабре прошлого года саммита "нормандской четверки"в Париже была достигнута договоренность о том, что стороны конфликта в течение ближайших четырех месяцев согласуют отвод сил на трех новых участках вдоль линии соприкосновения.
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