Сепаратисты жалуются, что Украина отказалась согласовывать участки разведения на Донбассе

Украинская сторона якобы отказалась обсуждать детали по участкам разведения сил на Донбассе, которые ранее были практически согласованы в рамках переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщил во вторник в своем телеграм-канале представитель так называемой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

«Если две недели назад представителя Вооруженных сил Украины устраивали даже четыре предложенных участка вместо трех и нужно было уточнять детали и координаты, то на этом заседании представитель Киева предложил еще два новых участка и отказался обсуждать конкретику по ранее практически согласованным», — написал Мирошник.

Он добавил, что представитель украинской стороны «привел крайне веский довод, почему не получается договорится по точкам и координатам». «Все потому, что Россия отказывается себя признать агрессором», — написал Мирошник.

Напомним, что по итогам состоявшегося в декабре прошлого года саммита "нормандской четверки"в Париже была достигнута договоренность о том, что стороны конфликта в течение ближайших четырех месяцев согласуют отвод сил на трех новых участках вдоль линии соприкосновения.