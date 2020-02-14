Нацбанк незначительно укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 14 февраля, укрепил официальный курс гривны на 2 копейки — до 24,4795 грн за доллар против 24,4966 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,5872 грн против 26,7246 грн накануне.