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Зеленский обсудил с главой МВФ состояние украинской экономики

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Зеленский обсудил с главой МВФ состояние украинской экономики

Президент Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на полях проходящей в Мюнхене конференции по вопросам безопасности, в ходе которой стороны обсудили состояние украинской экономики. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

«Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была как всегда конструктивной. Обсудили последние события и позитивные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу», — сообщил он. Он назвал переговоры с главой МВФ содержательными, а отношения — дружественными.

Как уточнили в пресс-службе президента, «стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан». «В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.», — отмечается на сайте главы государства.

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В начале декабря прошлого года Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на три года в размере $5,5 млрд, которая призвана сменить принятую год назад программу кредитования «стенд-бай» на $3,9 млрд. Но по ней правительство успело получить пока только около $1,4 млрд.

Ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщал, что переговоры представителей фонда и Украины о новой программе кредитования носят «конструктивный характер».

МВФ, Кристалина Георгиева, Владимир Зеленский
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