Зеленский обсудил с главой МВФ состояние украинской экономики

Президент Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на полях проходящей в Мюнхене конференции по вопросам безопасности, в ходе которой стороны обсудили состояние украинской экономики. Об этом глава государства сообщил в Twitter.
«Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была как всегда конструктивной. Обсудили последние события и позитивные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу», — сообщил он. Он назвал переговоры с главой МВФ содержательными, а отношения — дружественными.
Как уточнили в пресс-службе президента, «стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан». «В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.», — отмечается на сайте главы государства.
В начале декабря прошлого года Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на три года в размере $5,5 млрд, которая призвана сменить принятую год назад программу кредитования «стенд-бай» на $3,9 млрд. Но по ней правительство успело получить пока только около $1,4 млрд.
Ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщал, что переговоры представителей фонда и Украины о новой программе кредитования носят «конструктивный характер».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016