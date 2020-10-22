Зеленский заявляет о выполнении всех требований МВФ и объясняет задержку транша «происками врагов»

Украина сегодня не может обойтись без западных денег, выполнила все требования Международного валютного фонда (МВФ) для получения второго транша по программе stand by, а задержка с его предоставлением связана с противодействием отдельных людей, ранее укравших деньги у государства, заявил президент Владимир Зеленский.

«Есть требования Международного валютного фонда. Я считаю, что мы все выполнили. Это мое личное мнение. Но я считаю, и это правда, что как внутри страны, так и вне есть люди, которые работают против государства. И они, поверьте мне, лоббируют свои интересы, свою заинтересованность, чтобы стабильности в Украине не было», — сказал он в интервью четырем телеканалам, которое транслировалось в четверг.

Глава государства добавил, что эти люди сегодня присутствуют в политике. «Я не хочу перед выборами называть их фамилии. Я понимаю, что они делают, и какие средства они украли у государства и сейчас их тратят на лоббизм на Западе», — заявил Зеленский.

Как сообщалось, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша программа stand by фактически поставлена «на паузу».