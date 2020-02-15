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Иран обещает не вскрывать черные ящики самолета МАУ без присутствия всех заинтересованных сторон

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Иран обещает не вскрывать черные ящики самолета МАУ без присутствия всех заинтересованных сторон

Иран не будет заниматься бортовыми самописцами сбитого 8 января украинского самолета без присутствия всех заинтересованных в расследовании сторон, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телекомпании NBC, опубликованном в пятницу.

«Мы не прикоснемся к черным ящикам без присутствия всех заинтересованных сторон», — сказал он.

При этом он признал, что Иран не может извлечь самостоятельно информацию из «черных ящиков». По словам Зарифа, Ирану необходимо программное обеспечение, опыт и дополнительные знания, чтобы иметь возможность расшифровать информацию бортовых самописцев.

«Мы обратились за помощью, почему Соединенные Штаты не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам программное обеспечение? Почему они не поделились опытом?», — сказал Зариф.

Глава МИД Ирана отметил, что в настоящее время над расшифровкой черных ящиков никто не работает.

Сославшись на нормы Международного воздушного права, Зариф отметил, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы самолета МАУ.

«Есть еще много неизвестных. Вот почему мы хотим больше, чем кто-либо другой, знать, что находится в черном ящике, знать, что на самом деле произошло», — сказал он.

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Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании.

МАУ, Иран
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