«Заробитчане» перевели в Украину 12 млрд долларов

В 2019 году объем частных переводов в Украину составил почти $12 млрд.

Об этом сообщают в Национальном банке.

Эти данные включают информацию о переводах, осуществленных через банки, системы перевода средств, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальные каналы.

Переводы в 2018 году оценивались в $11 млрд.

Переводы из Украины за границу в 2019 году составили почти $0,6 млрд в эквиваленте.

При этом через системы перевода средств поступило в Украину почти $ 2,3 млрд, то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину. А из Украины — почти $ 0,4 млрд, то есть примерно две трети всех частных переводов из Украины.

В разрезе стран объем переводов, осуществленных через системы перевода средств, распределился следующим образом:

в Украину:

из США — 18%;

из Израиля — 14%;

из Италии — 9%;

из России — 7%;

из Польши — 7%;

из других 219 стран — 45%;

из Украины:

в Россию — 31%;

в Грузию — 11%;

в Азербайджан — 6%;

в Китай — 5%;

в Узбекистан — 5%;

в другие 195 страны — 42%.