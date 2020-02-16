«Заробитчане» перевели в Украину 12 млрд долларов

В 2019 году объем частных переводов в Украину составил почти $12 млрд.
Об этом сообщают в Национальном банке.
Эти данные включают информацию о переводах, осуществленных через банки, системы перевода средств, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальные каналы.
Переводы в 2018 году оценивались в $11 млрд.
Переводы из Украины за границу в 2019 году составили почти $0,6 млрд в эквиваленте.
При этом через системы перевода средств поступило в Украину почти $ 2,3 млрд, то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину. А из Украины — почти $ 0,4 млрд, то есть примерно две трети всех частных переводов из Украины.
В разрезе стран объем переводов, осуществленных через системы перевода средств, распределился следующим образом:
в Украину:
из США — 18%;
из Израиля — 14%;
из Италии — 9%;
из России — 7%;
из Польши — 7%;
из других 219 стран — 45%;
из Украины:
в Россию — 31%;
в Грузию — 11%;
в Азербайджан — 6%;
в Китай — 5%;
в Узбекистан — 5%;
в другие 195 страны — 42%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016