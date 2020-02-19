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В Китае утвердили новый стандарт диагностики и лечения коронавируса

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В Китае утвердили новый стандарт диагностики и лечения коронавируса

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР в среду утвердил новый общенациональный стандарт диагностики и лечения нового коронавиурса. Об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

По его данным, согласно новым правилам, все регионы страны, включая центральную провинцию Хубэй, где наблюдается наиболее мощная вспышка пневмонии, в процессе постановки диагноза обязаны учитывать результаты анализа нуклеиновой кислоты в крови человека или секвенирования (получения генной информации). Кроме того, при лечении больных с тяжелой формой заболевания рекомендуется дополнительно применять метод переливания плазмы крови выздоровевших пациентов, ранее инфицированных коронавирусом нового типа.

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Власти предписали, что уже выписавшимся больным в течение двух недель рекомендуется проходить осмотр у доктора с целью восстановления на фоне ослабленного иммунитета.

Этот регламентирующий диагностику и лечение заболевания документ — шестой с начала января в КНР.

коронавирус
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