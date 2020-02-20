Выздоровели оба украинца, заболевших коронавирусом на лайнере «Diamond Princess»

Два гражданина Украины — члены экипажа круизного лайнера «Diamond Princess», ранее инфицированные новым китайским коронавирусом, уже выздоровели, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция «Слуга народа»).
«По статистике, среди 15% выздоровевших есть два украинца», — сказал Радуцкий журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.
Общее число заболевших на круизном лайнере составило 454 человека.
На борту судна находится 2 666 туристов и 1 045 членов экипажа. Из общего числа находящихся на судне — 25 граждан Украины, из которых у двух был подтвержден вирус 2019-nCoV.
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