Зеленский обещает, что коронавирус в Украину не попадет

Украина предприняла беспрецедентные меры безопасности при эвакуации граждан Украины и других государств из г.Ухань (КНР), чтобы гарантировать, что новый китайский коронавирус не попадет в страну, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

«Меры безопасности — беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украине не попадет. Нескольких граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии», — написал Зеленский в своем Телеграм-канале в четверг.

«Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране», — добавил глава государства.

Зеленский отметил, что бактериологической опасности нет, но есть другая проблема — «опасность забыть о том, что все мы люди и все мы — украинцы».

«Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии. Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокирований. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома», — указал он.

Зеленский считает, что попытки отдельных людей в Украине перекрывать трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в их родную страну показывают «далеко не лучшую сторону нашего характера». «Особенно если учесть, что большинство пассажиров — люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они — почти как дети», — добавил он.

Президент подчеркнул, что временное пребывание гражданина Украины в Ухане или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны. «Понимаю: старая политика на протяжении десятков лет делала привычным делить украинцев на „правильных“ и „неправильных“. Но эта эпоха закончилась. Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, — где бы он ни находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика — я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества — я на это очень надеюсь», — заявил он.