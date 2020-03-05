Войти
Рада утвердила Дениса Шмыгаля в должности премьер-министра
кадры
Рада утвердила Дениса Шмыгаля в должности премьер-министра
Зеленский заверил иностранных партнеров в неизменности курса Украины
официально
Зеленский заверил иностранных партнеров в неизменности курса Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Зеленский предложил украинке из Уханя уехать без собаки

5159
Зеленский предложил украинке из Уханя уехать без собаки

Президент Владимир Зеленский предложил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась в феврале эвакуироваться из Уханя из-за собачки, возвращаться домой, а песика оставить в посольстве, пока Китай не позволит вывозить животных.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на комментарии Зеленского прессе в Новых Санжарах на Полтавщине.

«Если Китай не выпускает ни одного животного с территории Китая, мы ничего не можем (сделать, — ред.). Мы, как государство, можем ей предложить, и все уже больше, чем любому другому человеку, предложено: хоть завтра мы вас забираем, собачку мы забираем даже в посольство, то есть собачка будет там», — заявил президент.

Зеленский отметил, что собаку смогут забрать из посольства сразу, как Китай предоставит разрешение вывозить животных.

Он также добавил, что двух граждан Украины, которые выразили желание эвакуироваться из Китая, доставят домой самолетом компании «Австрийские авиалинии».

Президент не назвал точной даты эвакуации, но указал, что это будет «в ближайшее время».

Читайте также: Зеленский лично встретил эвакуированных из Китая после карантина

Напомним, 4 марта Анастасия Зинченко, которой президент Владимир Зеленский лично пообещал эвакуировать ее и собачку из Уханя, заявила, что за две недели ее проблема так и не решилась.

Владимир Зеленский, Ухань, Анастасия Зинченко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 5 марта 2020
Среда, 4 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Действительно ли частный собственник эффективнее государства

Распродажа госимущества за бесценок базируется на одном простом выводе: частный собственник намного эффективнее государства. Так вот. Это утверждение популярное в Украине только потому, что мы отстали в развитии от других стран. И по причине неразвитого фондового рынка. Это в Украине нормально когда бизнесом управляет один или несколько собственников. Развитый мир уже давно так не живет.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О вирусе и мировой экономике

Обвал мировых фондовых рынков - самый масштабный с 8 августа 2011 года в процентом отношении и самый мощный за всю историю рынков в денежном выражении. Мировой фондовый рынок потерял свыше 10 трлн. долл. капитализации за неделю. Падение за рабочих 5 дней индекса S&P 500 составило 12,1%. В феврале американский рынок никогда не терял так быстро и так много. За 100 лет в феврале падали так активно - свыше 10% за 5 дней - в февралях 1933г и 2009 года. И все! С учетом нынешнего обвала - только 3 раза за всю историю рынка.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Каково сейчас Зеленскому

Во что превратился этот молодой политик, жизнерадостный, талантливый артист эстрады Зеленский, который так легко победил на выборах опытного президента-олигарха Порошенко и сейчас, так тяжело выполняет свою президентскую роль. Первые радостные впечатления от его деятельности закончились, теперь пошли неприятные подозрения и тяжелые предчувствия.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016