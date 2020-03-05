Зеленский предложил украинке из Уханя уехать без собаки

Президент Владимир Зеленский предложил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась в феврале эвакуироваться из Уханя из-за собачки, возвращаться домой, а песика оставить в посольстве, пока Китай не позволит вывозить животных.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на комментарии Зеленского прессе в Новых Санжарах на Полтавщине.
«Если Китай не выпускает ни одного животного с территории Китая, мы ничего не можем (сделать, — ред.). Мы, как государство, можем ей предложить, и все уже больше, чем любому другому человеку, предложено: хоть завтра мы вас забираем, собачку мы забираем даже в посольство, то есть собачка будет там», — заявил президент.
Зеленский отметил, что собаку смогут забрать из посольства сразу, как Китай предоставит разрешение вывозить животных.
Он также добавил, что двух граждан Украины, которые выразили желание эвакуироваться из Китая, доставят домой самолетом компании «Австрийские авиалинии».
Президент не назвал точной даты эвакуации, но указал, что это будет «в ближайшее время».
Напомним, 4 марта Анастасия Зинченко, которой президент Владимир Зеленский лично пообещал эвакуировать ее и собачку из Уханя, заявила, что за две недели ее проблема так и не решилась.
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