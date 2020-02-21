Число погибших от коронавируса увеличилось до 2236 человек

За прошедшие сутки в Китае подтвердили 899 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, 118 человек от вызываемого им заболевания умерли. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Общее число зараженных в стране достигло 75 465 человек, а количество жертв заболевания выросло до 2236. Еще 28 804 человека с коронавирусом врачи вылечили и выписали.
В провинции Хубэй, где изначально обнаружился вирус, за сутки зарегистрировали 631 новый случай заражения (319 из них выявили в городе Ухань), еще 115 человек умерли. Всего к 21 февраля в регионе коронавирус подтвердили у 48 730 человек.
Китайские власти сообщили, что скорректировали расчет показателей, из-за чего накануне зафиксировали минимальное число зараженных за сутки с конца января. Медики пояснили, что 20 февраля вызываемое коронавирусом заболевание предполагали у 600 человек только в Ухане. Но затем в 279 случаях этот диагноз не подтвердился.
Во всем мире, по оценке SCMP, коронавирусом заразились 76 716 человек. Больше всего случаев (723) подтвердилось в Японии. За пределами материкового Китая жертвами заболевания стали 11 человек. Кроме того, 20 февраля стало известно о первых погибших на круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованном у берегов Японии. Речь идет о 87-летнем мужчине и 84-летней женщине, оба — японские граждане. Среди находившихся на судне вирусом заразились более 600 человек.
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