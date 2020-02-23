В Великобритании после Brexit поменяют цвет паспортов

В правительстве Великобритании сообщили, что со следующего месяца в обращение возвращаются паспорта старого образца — синие, а не красно-бордовые, как сегодня. По оценкам британских властей, первые «новые» паспорта станут выдавать в начале марта, а с середины 2020 года новый документ можно будет получить только в таком цвете.

«Выход из Евросоюза дал нам уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность. С возвращением к культовому дизайну британский — синий с золотом — паспорт снова будет вплетен в нашу общность», — заявила министр внутренних дел Притти Патель.

Великобритания начала выдавать бордово-золотые паспорта в 1988 году в соответствии с рекомендациями ЕС, при этом некоторые сторонники Brexit использовали референдум о выходе из блока в качестве аргумента за возвращение к синему цвету, который впервые был использован в 1921 году. Некоторые члены ЕС ранее указывали на то, что у Великобритании никогда не было юридического обязательства изменять цвет на красный.

В новом паспорте страница с информацией о британском подданном будет выполнена из поликарбоната (этот же материал используется для изготовления пуленепробиваемого стекла), изготовленного по технологиям, необходимым для обеспечения безопасности данных. На задней стороне обложки будут изображены эмблемы Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса, пишет Sky News. По данным МВД, новые паспорта также будут изготовлены «новейшими и наиболее безопасными методами печати и дизайна», чтобы их было «еще сложнее подделать». Стандартные паспорта будут по-прежнему содержать 34 страницы, паспорта для выезда за границу — 54 страницы.

В марте прошлого года в Великобритании уже начали выдавать новые паспорта, на которых нет надписи «Европейский союз». Новые бордово-золотые удостоверения личности были введены с 30 марта — на следующий день после того, как Великобритания должна была покинуть Европейский союз. В МВД страны отмечали, что граждане могут получить паспорта старого образца, пока не закончатся соответствующие обложки. Кроме того, в ведомстве пояснили, что удаление слов «Европейский союз» — часть процесса по изменению дизайна британских паспортов.

Официально выход Великобритании из Евросоюза состоялся 31 января. Brexit состоялся спустя три с половиной года с момента референдума о членстве Лондона в союзе, который прошел в 2016 году. Тогда за выход Великобритании из ЕС проголосовало большинство жителей Уэльса (52,5%) и Англии (53,4%), в Шотландии и Северной Ирландии были против (62% и 55,8% соответственно). Изначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако Палата общин страны отклоняла соглашения между Лондоном и Брюсселем. После нескольких неудач премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале июня прошлого года подала в отставку, а в июле на этот пост избрали Бориса Джонсона.