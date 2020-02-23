«Интер» показал фильмы о советских десантниках, несмотря на запрет

Телеканал «Интер» утром в воскресенье продемонстрировал два фильма о советских десантниках, несмотря на предупреждение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о запрете подобных тематических трансляций в честь 23 февраля.
«Всем, кто остался верен своей родине, посвящается», — так «Интер» озаглавил цикл фильмов, которые транслировал в течение двух последних дней в связи с 23 февраля. В воскресенье в на телеканале состоялся показ картины об учениях советских десантников «В зоне особого внимания», а затем была продемонстрирована его вторая часть — «Ответный ход». Накануне «Интер» транслировал эти же фильмы, а также «Захват».
В Украине не отмечают 23 февраля на официальном уровне.
20 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания напомнил телеканалам о запрете транслировать в честь 23 февраля фильмы и передачи, которые могут каким-то образом создавать «положительный образ работников государства-агрессора», и пообещал тщательно мониторить все эфиры.
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и шо теперь????