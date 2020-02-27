США обещают никогда признавать аннексию Крыма

В шестую годовщину оккупации Крыма Россией государственный секретарь США Майк Помпео выступил с официальным заявлением, в котором подчеркнул, что США не признают, и никогда не будут признавать притязания России на суверенитет над полуостровом Крым.
«Соединенные Штаты подтверждают: Крым — это Украина. Как подчеркнуто в нашей Крымской декларации в июле 2018 года, США никогда не признают претензий РФ на суверенитет над полуостровом. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.
Госсекретарь США отметил, что оккупация Крыма и усиление милитаризации полуострова «представляет угрозу для общей безопасности», а притеснения оккупационными властями прав и свобод жителей Крыма являются недопустимыми.
«Мир никогда не забудет российского вторжения в Украину, которое продолжается. США осуждают незаконные действия России в Крыму, ее агрессию против Украины в Донбассе, и сохранять в силе санкции против РФ, пока она не вернет Крым под контроль Украины и полностью не выполнит свои обязательства» Обязательства в рамках Минских соглашений ", - подчеркнул Помпео.
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