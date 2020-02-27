У украинцев, эвакуированных из Уханя, коронавирус не выявлен

Ни у одного из 89 эвакуированных украинцев, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодняшний день не выявлен коронавирус COVID-2019, сообщает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодняшний день не болен коронавирусом COVID-2019», — говорится в сообщении, на официальном сайте СНБО в четверг утром.
Как отметили в СНБО, молекулярно-генетические исследования биологического материала, которые брались у эвакуированных украинцев, в настоящее время не обнаружили коронавирус.
Первая партия биоматериала была передана самолетом в Киев 22 февраля, а следующий забор биологического материала у эвакуированных — в воскресенье, 1 марта.
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