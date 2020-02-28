На борту лайнера Diamond Princess остается почти 500 членов экипажа

Около 500 членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который из-за коронавируса уже три недели находится на карантине в порту Иокогамы, остается на борту. Об этом круизная компания Princess Cruises сообщила в пятницу на своем сайте.

По ее сведениям, речь идет в основном об иностранных гражданах, которые ожидают прибытия в ближайшее время чартерных рейсов для эвакуации в свои страны. Остальных разместят в здании одного из колледжей в соседней с Токио префектуре Сайтама для последующего медицинского наблюдения. Для этого Princess Cruises наняла около 60 специалистов, прошедших сертификацию Всемирной организации здравоохранения.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Мужчина сошел на берег 25 января в Гонконге. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин. Всего коронавирус был выявлен у 705 человек.

Операция по эвакуации около 1 тыс. здоровых пассажиров с борта Diamond Princess началась 19 февраля. В отдельном порядке с помощью чартерных рейсов из Японии своих жителей забрали Австралия, Гонконг, Израиль, Канада, США и Южная Корея — таким образом было вывезено порядка 800 человек. Затем на берег были спущены пассажиры, контактировавшие с зараженными.