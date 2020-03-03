Дубилет решил распродать офисы чиновников в Киеве

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет считает, что государственное имущество в Киеве используется неэффективно и поэтому часть зданий нужно продать. Об этом он написал в Фейсбук.
«Если пройтись по центру Киева, то ли не каждое второе здание — с синими табличками, то есть принадлежит в той или иной форме государственным органам. Мы провели анализ, где расположены какие министерства и другие центральные органы власти. Оказалось, что у нас куча лишних площадей. Эти площади иногда сдаются в субаренду (иногда — неофициально, за наличные), но чаще просто используются неэффективно. Мы инициируем проект, который должен освободить целый квартал из 4-5 зданий в самом центре Киева. Эти здания находятся в запущенном состоянии и вообще режут глаза посреди нашего красивого города», — написал он.
Дубилет отметил, что сотрудники, которые там работают, должны будут подселиться в другие государственные здания в не менее комфортные условия. А эти здания будут переданы в Фонд госимущества и приватизированы на прозрачных аукционах.
«Люблю Киев. Так мы же сделаем свой небольшой вклад в его развитие», — завершил чиновник.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016