Дубилет решил распродать офисы чиновников в Киеве

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет считает, что государственное имущество в Киеве используется неэффективно и поэтому часть зданий нужно продать. Об этом он написал в Фейсбук.

«Если пройтись по центру Киева, то ли не каждое второе здание — с синими табличками, то есть принадлежит в той или иной форме государственным органам. Мы провели анализ, где расположены какие министерства и другие центральные органы власти. Оказалось, что у нас куча лишних площадей. Эти площади иногда сдаются в субаренду (иногда — неофициально, за наличные), но чаще просто используются неэффективно. Мы инициируем проект, который должен освободить целый квартал из 4-5 зданий в самом центре Киева. Эти здания находятся в запущенном состоянии и вообще режут глаза посреди нашего красивого города», — написал он.

Дубилет отметил, что сотрудники, которые там работают, должны будут подселиться в другие государственные здания в не менее комфортные условия. А эти здания будут переданы в Фонд госимущества и приватизированы на прозрачных аукционах.

«Люблю Киев. Так мы же сделаем свой небольшой вклад в его развитие», — завершил чиновник.