В Раду поступило представление на министров нового Кабмина

В Верховную Раду поступило представление на назначения нового состава Кабинета министров Украины.
Скан-копия данного документа была опубликована в социальных сетях в среду вечером.
Так, согласно документу, вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров;
Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;
Вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;
Министром социальной политики - Марина Лазебная;
Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;
Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;
Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;
Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;
Министром юстиции Украины - Денис Малюська;
Министром культуры - Владимир Бородянский;
Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;
Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;
Министром здравоохранения - Илья Емец;
Министром финансов Украины – Игорь Уманский.
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