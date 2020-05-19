В больницах Киева нет проблем с местами для больных коронавирусом

Заполняемость пациентами с коронавирусом в инфекционных отделениях больниц Киева находится на уровне 15%, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«У нас есть 1,700 тыс. койко-мест в инфекционных отделениях. На сегодня в инфекционных отделениях находятся 250 чел.», — сказал он во вторник в эфире телеканала «Украина 24».

«Заполняемости, слава Богу, нет», — отметил городской голова.

При этом Кличко подчеркнул необходимость сделать все, чтобы количество пациентов с коронавирусом не превысило количество койко-мест.

«Это ключевой критерий, когда ситуация может выйти из-под контроля. Сейчас все под контролем. У нас достаточно ПЦР-тестов, аппаратов ИВЛ», — подытожил мэр.