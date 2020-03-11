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Вакарчук решил покинуть должность главы партии «Голос»

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Вакарчук решил покинуть должность главы партии «Голос»

Певец Святослав Вакарчук больше не является председателем парламентской партии «Голос».

Об этом он сообщил в обращении после съезда партии.

«Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии и парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня съезд партии „Голос“ выбрал новым председателем партии лучшего управленца из нашей команды — Киру Рудык.

Кира олицетворяет собой современность, и эту современность она привнесет в работу партии вместе с бесценным опытом управления крупными командами. А я как лидер буду продолжать развитие партии.

Моя миссия — и дальше приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением и создавать политическую конкуренцию всем тем, кто идет к власти без видения, компетенции, собственного видения. А также бороться с теми, кто идет в политику для собственного обогащения», — заявил он.

Кира Рудик — первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Окончила Киево-Могилянскую академию по специальности «Информационные технологии».

Работала тестовщиком программного обеспечения с 2005 года в Software MacKiev, а с 2007 года — в TAIN Ukraine.

Рудик руководила киевским R&D-офисом, который занимается разработкой всего софта для Ring, со штатом 500 человек.

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Компанию Ring Ukraine вместе с главным офисом в США купил Amazon за 1 млрд долларов. Ring специализируется на выпуске «умных» дверных звонков, которые позволяют отслеживать территорию и посетителей на расстоянии в режиме реального времени.

Святослав Вакарчук, Голос
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