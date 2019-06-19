Войти
Волкер объяснил, в чем ценность Минских соглашений
позиция
Волкер объяснил, в чем ценность Минских соглашений
Трамп заявил о своей жесткости в отношениях с Россией
дружба народов
Трамп заявил о своей жесткости в отношениях с Россией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Президент назначил представителей Украины в рабочих подгруппах ТКГ

54
Президент назначил представителей Украины в рабочих подгруппах ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом переназначил троих уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и сменил представителя в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.

Согласно указу Зеленского № 414/2019 от 19 июня, Богдан Бондарь уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности; Игорь Веремий — в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам, Валерию Лутковскую — в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам и Александра Моцика — в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Кабинету министров Украины поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением представительства Украины в Трехсторонней контактной группе.

Лутковская в 2012-2018 годах занимала должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Остальные трое назначенных ранее уже имели опыт работы в ТКГ и возглавляли украинские делегации в ее рабочих подгруппах.

Бондарь был начальником главного командного центра Вооруженных сил Украины — заместителем начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ, возглавлял украинскую делегацию в подгруппе по безопасности ТКГ. Имеет звание генерал-майора.

Игорь Веремий был первым замруководителя главного департамента по внедрению реформ администрации президента, представлял Украину в подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам. Ранее он занимал должности заместителя министра экономического развития и торговли, первого заместителя руководителя Главного управления по вопросам экономической политики и внедрения экономических реформ администрации президента Украины.

Читайте также: Кого Нидерланды обвинили в гибели MH17. Досье

Моцик — дипломат, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, в 2010-15 гг был послом Украины в США, после этого был представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ. Ранее был послом Украины в Турции, замминистром иностранных дел, первым замглавы МИД по вопросам евроинтеграции, возглавлял ряд делегаций Украины на переговорах с иностранными государствами.

ТКГ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 19 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кому должен мир?

Когда мы под предлогом «все страны живут в долг» так же накапливаем кредиты, то забываем учесть, что эти страны одновременно являются кредиторами. Более того, что у каждой страны своё уникальное положение, которое нам мягко говоря недостижимо. Уже молчу про целевое использование этих кредитов. И нам, чтобы брать их за пример, то нужно как минимум достичь того же уровня. Чтобы сидеть и ничего не делать, нужно очень высоко сидеть.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О роли социокультурных факторов в развитии экономики

Если бы мне пришлось выбирать режим, я предпочел бы быть свободным человеком в деградирующей экономике, которая «падает стремительным домкратом» (что сейчас и происходит), чем жить при таком правителе, как Сталин. Но качественное и стабильное развитие экономики в «наших краях», с моей точки зрения, возможно лишь при технократической тирании. И сделать это можно было только «сверху», потому что иным образом в обозримые исторические сроки изменить менталитет и социокультурные особенности народов нереально - подобные эволюционные преобразования длятся веками.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как добиться устойчивых темпов роста экономики

В конце мая были опубликованы два прогноза касательно роста ВВП Украины в 2019 году. Прогноз Всемирного банка и консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли указывают на ожидания экономического роста в этом году на уровне 2,7%. То есть, до прошлогоднего уровня роста ВВП (3,3%) мы не дотягиваем 0,6 процентных пункта. Темпы экономической динамики порой принимают инерционный характер, поэтому прогнозы снижения темпов роста ВВП настораживают. Что же делать для слома этой негативной тенденции?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016