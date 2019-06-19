Президент назначил представителей Украины в рабочих подгруппах ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом переназначил троих уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и сменил представителя в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.
Согласно указу Зеленского № 414/2019 от 19 июня, Богдан Бондарь уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности; Игорь Веремий — в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам, Валерию Лутковскую — в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам и Александра Моцика — в рабочей подгруппе по политическим вопросам.
Кабинету министров Украины поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением представительства Украины в Трехсторонней контактной группе.
Лутковская в 2012-2018 годах занимала должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Остальные трое назначенных ранее уже имели опыт работы в ТКГ и возглавляли украинские делегации в ее рабочих подгруппах.
Бондарь был начальником главного командного центра Вооруженных сил Украины — заместителем начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ, возглавлял украинскую делегацию в подгруппе по безопасности ТКГ. Имеет звание генерал-майора.
Игорь Веремий был первым замруководителя главного департамента по внедрению реформ администрации президента, представлял Украину в подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам. Ранее он занимал должности заместителя министра экономического развития и торговли, первого заместителя руководителя Главного управления по вопросам экономической политики и внедрения экономических реформ администрации президента Украины.
Моцик — дипломат, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, в 2010-15 гг был послом Украины в США, после этого был представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ. Ранее был послом Украины в Турции, замминистром иностранных дел, первым замглавы МИД по вопросам евроинтеграции, возглавлял ряд делегаций Украины на переговорах с иностранными государствами.
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