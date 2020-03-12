МИД Украины призывает украинцев воздержаться от поездок в 11 стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал соотечественников воздержаться от поездок в страны, пораженные новым коронавирусом Covid-19, и назвал страны, к поездкам в которые необходимо относиться с особой осторожностью.

«У меня есть сейчас призыв ко всем гражданам Украины, которые все еще планируют или уже запланировали, но еще не поехали в туристическое путешествие. Министерство иностранных дел призывает вас воздержаться от туристических путешествий в страны, пораженные коронавирусом. Особенно это касается наиболее популярных направлений среди наших граждан — это Египет, Таиланд и другие», — сказал Кулеба на брифинге в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

«Уважаемые украинцы, мы сделаем все для того, чтобы защитить вас и помочь вам, но пожалуйста, воздержитесь от решений, которые вас самих ставят под угрозу», — добавил глава ведомства.

Кулеба уточнил, что Министерство призывает украинцев максимально осторожно относится к поездкам в Италию, Египет, Турцию, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Испанию, Францию, Грецию, Китай, Южную Корею, Японию.

Он отметил, что в МИД понимают, что из-за ограничительных мер, которые принимаются правительствами стран, у украинцев могут возникнуть проблемы с документами.

«Мы будем предоставлять вам максимальное содействие, обращайтесь в консульства. Мы также будем сейчас работать с правительствами соответствующих стран для того, чтобы вы могли избегать штрафов и любых последствий такой ситуации», — сказал министр.