Харьковский метрополитен заработает 25 мая

В понедельник, 25 мая, метро в Харькове вновь начнет перевозить пассажиров, сообщил городской голова Харькова Геннадий Кернес.
«В связи с ослаблением карантина и на основании Постановления Кабинета министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу 25 мая в 5:30 утра», — написал Кернес в своем телеграм-канале.
Он напомнил о том, что карантин не отменен, а только ослаблен, поэтому в метро, как и в другом общественном транспорте, необходимо придерживаться ряда санитарных норм.
Как сообщалось, Харьковский метрополитен приостановил свою работу вечером 17 марта в связи с введением мер, направленных на недопущение распространения COVID-19.
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