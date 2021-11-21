В ВОЗ допустили смерть полумиллиона человек от COVID-19 в Европе этой зимой

Это произойдет, если не принять новых срочных мер по борьбе с распространением вируса. В первую очередь нужно добиться всеобщего соблюдения масочного режима, а также увеличить темпы вакцинации, считают в ВОЗ
В течение зимы в Европе от заражения коронавирусом могут умереть 500 тыс. человек, если не будут приняты дополнительные меры по сдерживанию пандемии, заявил «Би-би-си» региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Так, по его словам, улучшить ситуацию сможет более тщательное соблюдение масочного режима. Помимо этого, необходимо нарастить темпы кампании вакцинации, соблюдать основные меры общественной охраны здоровья и внедрять новые методы лечения.
Клюге отметил, что обязательную вакцинацию нужно рассматривать как крайнюю меру, но при этом он считает, что было бы своевременно сейчас провести общественные дебаты на эту тему. «До введения такой меры есть и другие средства, например COVID-пропуска», — пояснил он.
Распространению коронавируса в Европе способствуют холодное время года, недостаточный охват вакцинацией, а также преобладание более заразного дельта-штамма, отмечал Клюге.
Ранее он сообщал, что если 95% населения Европы будет носить маски, это может спасти жизни 188 тыс. человек.
По данным ВОЗ на 21 ноября, с начала пандемии коронавируса в Европе зарегистрировали 82,69 млн случаев заболевания COVID-19. Недельный прирост с 1 по 7 ноября оказался максимальным за все время пандемии — 201,8 тыс. случаев.
На фоне роста числа заболевших многие европейские страны за последнее время приняли решение ужесточить ограничения.
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