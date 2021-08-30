В 33 странах Европы зафиксирован рост заболеваемости COVID-19

На данный момент в Европе зафиксировано 64 млн случаев заражения и 1,3 млн смертей от коронавируса. За последние две недели из 33 европейских государств поступили сообщения о росте заболеваемости более чем на 10%. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«В нескольких странах нагрузка на больницы и число смертей растут. На прошлой неделе показатель увеличился на 11%. По одному надежному прогнозу, к 1 декабря в Европе ожидается 236 000 смертей»,— сообщил Клюге на брифинге, слова которого приводит сайт ВОЗ.

К факторам роста заболеваемости глава Европейского бюро ВОЗ отнес более сильный дельта-штамм, смягчение санитарных ограничений и рост числа туристов.

Хотя сейчас вакцинирована почти половина европейского населения, за последние 6 недель наметилось снижение темпов вакцинации. В одних странах у граждан нет доступа к вакцине, в других сильны антипрививочные настроения. Например во Франции этим летом прошли митинги против обязательной вакцинации. В категориях граждан с низким уровнем дохода и доходами ниже среднего вакцинированы только 6%.