В 33 странах Европы зафиксирован рост заболеваемости COVID-19

На данный момент в Европе зафиксировано 64 млн случаев заражения и 1,3 млн смертей от коронавируса. За последние две недели из 33 европейских государств поступили сообщения о росте заболеваемости более чем на 10%. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
«В нескольких странах нагрузка на больницы и число смертей растут. На прошлой неделе показатель увеличился на 11%. По одному надежному прогнозу, к 1 декабря в Европе ожидается 236 000 смертей»,— сообщил Клюге на брифинге, слова которого приводит сайт ВОЗ.
К факторам роста заболеваемости глава Европейского бюро ВОЗ отнес более сильный дельта-штамм, смягчение санитарных ограничений и рост числа туристов.
Хотя сейчас вакцинирована почти половина европейского населения, за последние 6 недель наметилось снижение темпов вакцинации. В одних странах у граждан нет доступа к вакцине, в других сильны антипрививочные настроения. Например во Франции этим летом прошли митинги против обязательной вакцинации. В категориях граждан с низким уровнем дохода и доходами ниже среднего вакцинированы только 6%.
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