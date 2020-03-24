Украина продолжит исправно платить по долгам

Правительство Украины, несмотря на новые вызовы, не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики, говорится в сообщении на сайте Кабинета министров Украины в ночь на вторник.
«Украина к потенциальному кризису подходит более подготовлено, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры значительно в лучшем состоянии», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кабмин отмечает, что международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция — рекордно низкая, государственный бюджет — сбалансирован, а показатель прямого государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%.
«Несмотря на сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса, Министерство финансов продолжает реализовывать Среднесрочную стратегию управления государственным долгом, располагает диверсифицированными источниками привлечения средств для финансирования государственного бюджета и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме», — отмечается в сообщении.
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