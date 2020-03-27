Суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-министра Кожару

Шевченковский райсуд Киева арестовал экс-министра иностранных дел Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве своего товарища.

Кожару берут под стражу до 25 мая. Ему также разрешили выйти под залог в 14 млн. гривен.

Следствие убеждено, что бывший министр убил бизнесмена Сергея Старицкого, а затем инсценировал его самоубийство.