Коронавирус подтвердился у начальника полиции Киева Крищенко

У заместителя главы Национальной полиции Украины, начальника полиции Киева Андрея Крищенко подтвержден диагноз Covid-19, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно», — написал Геращенко на своей странице в Facebook.