В Черниговской области зафиксирован первый случай Covid-19

Глава Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Прокопенко сообщил о первом случае заболевания Covid-19 в области.

«Больной находится в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской районной больницы. Он под присмотром врачей, состояние удовлетворительное», — написал Прокопенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что определен первый круг контактных лиц, все они находятся в самоизоляции, которую контролируют сотрудники Нацполиции.

Как сообщалось, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки выявлено 92 новых случая.