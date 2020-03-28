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В США возник дефицит золота из-за коронавируса

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В США возник дефицит золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, дилеры распродали все запасы драгоценного металла и даже начали закрываться. Швейцарский банк Credit Suisse, который отливает золотые слитки с 1856 года, на этой неделе призвал желающих приобрести их не беспокоить его по этому поводу.

Отмечается, что из-за нехватки золота банкиры с Уолл-стрит обратились за помощью к Королевскому канадскому монетному двору. Его представитель Аманда Бернье заявила газете, что двор столкнулся в настоящий момент «с беспрецедентным уровням спроса» на золотые слитки. По словам Бернье, Канада не в состоянии удовлетворить возросший спрос, так как часть его сотрудников отправлены по домам для профилактики заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

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Золотые резервы США находятся в военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки и в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Как отмечает издание, эти запасы не предназначены для сбыта на свободном рынке.
Зачастую в случае нехватки деловые люди в США пополняли запасы золота в Лондоне, где по состоянию на ноябрь 2019 года хранилось свыше 8,2 тыс. тонн золота общей стоимостью $387,9 млрд.

Наибольшая доля запасов золота приходится на Банк Англии, где содержатся порядка 400 тыс. золотых слитков, принадлежащих правительству Великобритании, центральным и коммерческим банкам других государств.

Как отмечает The Wall Street Journal, золото доставляли в Нью-Йорк партиями в сейфах на пассажирских самолетах. Их объем не превышал 5 тонн. Ограничения объяснялось высокой стоимостью страховки на случай авиакатастрофы. Из-за приостановки международных пассажирских перевозок в Перу и Южной Африке добыча драгоценных металлов теперь не осуществляется.

США, золото, коронавирус
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