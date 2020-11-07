На Черниговщине COVID-госпиталя могут развернуть на стадионах и в бывшей колонии

В случае развития худшего сценария по заболеваемости коронавирусом, госпитали для лечения больных COVID-19 в Черниговской области будут разворачивать на базах спортивных объектов и законсервированных учреждений исполнения наказаний.
Об этом заявил начальник управления здравоохранения Черниговской ОГА Петр Гармаш в комментарии Укринформу.
«Пока рассматриваем три объекта: два спортивных — это стадионы в Нежине и Чернигове, которые имеют большие спортзалы с возможностью размещения 150-200 коек, и законсервированную колонию в Прилуках», — заявил он.
По его словам, эти объекты пока в резервном списке и будут задействованы только в случае существенного ухудшения ситуации и переполнения коечного фонда медицинских учреждений — и то лишь при условии их оснащения и обеспечения персоналом.
Сегодня же, отметил Гармаш, ставка делается исключительно на больницы и максимальное использование их возможностей.
В ближайших планах медицинского руководства — развертывание 100-коечного отделения на территории областной больницы (в здании бывшего госпиталя для ветеранов войны) и привлечение мощностей областного центра радиационной защиты населения, который сейчас не принимает плановых больных и тоже имеет потенциал на размещение 100 коек. В первом заведении «ковидное» отделение уже работает на одном из этажей, имеет 25 койкомест и 28 кислородных точек. Сейчас ведутся работы по подготовке к приему инфицированных еще на одном этаже.
По информации Гармаша, 6 ноября в области зафиксирован очередной антирекорд по выявлению больных COVID-19 — 285 человек (до этого максимум был 20 октября — 254). Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 9787 таких случаев. Сейчас болеет 4980 человек, летальных случаев — 167. Коечный фонд (1009 коек) заполнен более чем 45%.
Напомним, ранее стало известно, что Министерство здравоохранения планирует развернуть мобильные госпитали для пациентов с COVID-19 в трех регионах — в Киеве, в Донецкой и Одесской областях.
При этом власти Одесской области рассматривают здание морского вокзала и санаторий имени Чкалова в качестве мобильных госпиталей для больных коронавирусом.
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