В 2020 году транзит газа через ГТС Украины упал почти на половину

Оператор ГТС Украины за 7 месяцев 2020 года транспортировал 29,8 млрд кубометров газа в соответствии с новой транзитной сделкой — это на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (53,2 млрд куб.м.).

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

«С начала года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 79%. Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в западном направлении было протранзитировано 27,7 млрд куб. м газа (-39%). В частности, в Польшу — 2,2 млрд куб. м, Словакию — 20,4 млрд куб. м, Венгрию — 5,1 млрд куб. м.

В Операторе ГТС добавили, что в июле 2020 во время ежегодной двухнедельной остановки на плановые ремонтные работы газопровода «Северный поток», которым по дну Балтийского моря транспортируется газ из РФ в ЕС, Газпром не увеличивал объемы транзита украинской ГТС, как это было в предыдущие года в этот период.

В трансбалканском направлении транзит составил 2,1 куб. м (-73%), из них 0,4 млрд куб. м — в Румынию и 1,7 млрд куб. м — в Молдову.

«Падение транзита по южному маршруту ГТС Украины связано с запуском в январе 2020 года „Турецкого потока“, которым доставляется газ из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова», — пояснили в компании.