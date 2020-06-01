Транзит российского газа через Украину упал почти вдвое

Объем транзита газа за январь-май 2020 года через ГТС Украины по контракту с «Газпромом» достиг 20 млрд кубометров. Это на 46% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (36,9 млрд кубометров). Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.
За отчетный период средний суточный режим транзита составил 132 млн кубов газа, а с марта он зафиксировался на уровне 150-155 млн кубометров в сутки.
«При сохранении таких темпов годовой объем транзита может составить 52-55 млрд кубометров, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины», — сказано в сообщении компании.
Вместе с тем, по данным Оператора ГТС, с начала года «Газпром» полностью оплачивает забронированные мощности для транзита газа из России (65 млрд кубов на 2020 год).
Напомним, что согласно подписанному договору, «Газпром» обязался в течение пяти лет поставлять газ в ЕС через ГТС Украины, а также выплатить «Нафтогазу» около $ 3 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
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