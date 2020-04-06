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Глава МВФ считает, что нынешний кризис будет хуже финансового кризиса 2008 года

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Глава МВФ считает, что нынешний кризис будет хуже финансового кризиса 2008 года

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 создала «ни на что не похожий» экономический кризис, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Никогда в истории МВФ мировая экономика не оказывалась в тупике, — сказала Георгиева в ходе пресс-конференции по итогам встречи с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). — Это хуже, чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг. Это ни на что не похоже».

«На моей памяти — это самый тяжелый час в истории человечества, огромная угроза для всего мира, и мы все должны сплотиться», — заявила она.

Георгиева отметила, что МВФ совместно с Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами работает над мерами, которые позволили бы ограничить экономический ущерб пандемии.

«В нашем распоряжении есть $1 трлн, и мы намерены использовать из этих средств столько, сколько потребуется», — сказала она.

По словам Георгиевой, более 90 стран уже обратились за помощью к фонду.

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Она отметила также, что отток средств инвесторов с emerging markets составил уже почти $90 млрд.

«Наибольший риск, который мы видим — это волна банкротств и сокращений рабочих мест, которые затруднят восстановление экономики», — сказала Георгиева.

МВФ, Кристалина Георгиева, коронавирус
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