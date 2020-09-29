МВФ раздал почти $100 млрд на борьбу с последствиями пандемии

Международный валютный фонд (МВФ) предоставил 81 стране кредитные средства на сумму почти $100 млрд на преодоление последствий пандемии коронавируса. Об этом заявила во вторник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на встрече высокого уровня, посвященной вопросам финансирования глобального развития в пандемию и после нее.
«Мы в МВФ предоставили почти $100 млрд 81 стране, чтобы помочь им справиться с кризисом», — сказала Георгиева.
«Мы проходим через самое сильное потрясение со Второй мировой войны, — отметила она. — Вопрос в том, где мы находимся сейчас и куда мы направляемся».
По мнению главы МВФ, по сравнению с маем ситуация в мировой экономике «стала менее мрачной». «Китай и развитые экономики во второй четверти года имеют лучшие показатели, чем мы ожидали. Мы видим признаки восстановления глобальной экономики и мировой торговли», — подтвердила она.
Георгиева отметила, что это стало возможно «только благодаря синхронизированным и решительным мерам всех стран».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016