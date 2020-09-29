МВФ раздал почти $100 млрд на борьбу с последствиями пандемии

Международный валютный фонд (МВФ) предоставил 81 стране кредитные средства на сумму почти $100 млрд на преодоление последствий пандемии коронавируса. Об этом заявила во вторник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на встрече высокого уровня, посвященной вопросам финансирования глобального развития в пандемию и после нее.

«Мы в МВФ предоставили почти $100 млрд 81 стране, чтобы помочь им справиться с кризисом», — сказала Георгиева.

«Мы проходим через самое сильное потрясение со Второй мировой войны, — отметила она. — Вопрос в том, где мы находимся сейчас и куда мы направляемся».

По мнению главы МВФ, по сравнению с маем ситуация в мировой экономике «стала менее мрачной». «Китай и развитые экономики во второй четверти года имеют лучшие показатели, чем мы ожидали. Мы видим признаки восстановления глобальной экономики и мировой торговли», — подтвердила она.

Георгиева отметила, что это стало возможно «только благодаря синхронизированным и решительным мерам всех стран».