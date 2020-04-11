Войти
Зеленский прокомментировал ситуацию на Донбассе
мирный процесс
Зеленский прокомментировал ситуацию на Донбассе
Кабмин займется восстановлением экономики после эпидемии
позиция
Кабмин займется восстановлением экономики после эпидемии

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

медицина
RSS

Ученые посчитали себестоимость тестируемых лекарств от коронавируса

130
Ученые посчитали себестоимость тестируемых лекарств от коронавируса

Ученые рассчитали себестоимость препаратов, тестируемых для лечения коронавируса, и пришли к выводу, что она в сотни раз ниже аптечной цены. Так, стоимость курса лечения «Гидроксихлорохином» может составить всего $1

Себестоимость препаратов, которые тестируются для лечения коронавируса, может начинаться от 30 центов за курс лечения (от десяти до 28 дней), говорится в совместном исследовании ученых США, Великобритании и Австралии, опубликованном в журнале Journal of Virus Eradication.

Ученые оценили затраты для производства девяти препаратов, которые считаются потенциально эффективными для лечения коронавируса и проходят тестирование. Так, стоимость производства препарата «Хлорохин» и его производного «Гидроксихлорохина» — лекарства против малярии, о испытаниях которого против COVID-19 в марте сообщал президент США Дональд Трамп, составила $0,3 и $1 соответственно (за курс лечения). Изготовление препарата «Ремдесивир», который американский лидер назвал многообещающим, обойдется в $9.

Стоимость произволдства комбинации «Лопинавир+Ритонавир», по подсчетам ученых, составила $4 (за курс). «Азитромицин», который многие врачи рекомендует использовать в комбинации с «Гидроксихлорохином», обойдется производителям в $1,40, говорится в исследовании.

Себестоимость препарата «Фавипиравир» китайской фармацевтической компании Zhejiang Hisun Pharmaceutical составила $20. Ранее в КНР сообщали, что это лекарство было протестировано на 70 пациентах и показало эффективность и низкую вероятность побочных эффектов. Его клинические испытания продолжились и после выхода на рынок.

В список препаратов, себестоимость которых оценили ученые, также вошли препараты от гепатита «Софосбувир/Даклатасвир» ($5) и лекарство от идиопатического легочного фиброза «Пирфенидон» ($31). Сведений о возможной стоимости производства иммунодепрессанта «Тоцилизумаба» нет, отметили они.

Читайте также: В полиции заявляют, что решения местных властей по ограничению свободы передвижения носят рекомендационный характер

Рассчитанные цены оказались в сотни раз ниже тех, по которым препараты продаются в аптеках, отмечается в исследовании. Ученые указали, что в мире уже есть опыт массового производства недорогих лекарств для лечения ВИЧ, туберкулеза и малярии и теперь необходимо повторить его уже в борьбе с коронавирусом, только сделать это нужно «на этот раз гораздо быстрее».

Отметим, что лекарства против коронавируса, которое было бы однозначно эффективным, еще нет.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 11 апреля 2020
Пятница, 10 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вадим Емец
Вадим Емец
автор Strategic Group Sofia

Как коронавирус меняет рынок труда в Украине

Фактор COVID-19 спровоцировал трансформацию бизнес моделей в ряде случаев, особенно в тех направлениях, которые сопряжены с удовлетворение потребительских запросов населения. Уже сейчас очевидно, что в Украине значительная часть персонала сферы продаж не будет востребована в прежнем качестве.
Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
Глава правления Центра противодействия коррупции

Как Венедиктова сливает дела Бахматюка

Не прошло и две недели после нашего предупреждения о возможных "сливах" дел топ-корупции после назначения Ирины Венедиктов генпрокурором, как она уже упорно взялась за одно из них. Речь идет о деле "ВиЭйБи банка" аграрного миллиардера Олега Бахматюка.
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер
государственный секретарь США (1973 - 1977)

Пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок

Мы перешли от Битвы на Арденнах к миру, где растет уровень благосостояния и человеческого достоинства. Мы живем в эпохальный период. Историческая задача для руководителей стран - урегулировать кризис и одновременно построить будущее. Отказ может поджечь мир. Неудача может привести к мировой катастрофе.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016