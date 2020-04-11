Ученые посчитали себестоимость тестируемых лекарств от коронавируса

Ученые рассчитали себестоимость препаратов, тестируемых для лечения коронавируса, и пришли к выводу, что она в сотни раз ниже аптечной цены. Так, стоимость курса лечения «Гидроксихлорохином» может составить всего $1

Себестоимость препаратов, которые тестируются для лечения коронавируса, может начинаться от 30 центов за курс лечения (от десяти до 28 дней), говорится в совместном исследовании ученых США, Великобритании и Австралии, опубликованном в журнале Journal of Virus Eradication.

Ученые оценили затраты для производства девяти препаратов, которые считаются потенциально эффективными для лечения коронавируса и проходят тестирование. Так, стоимость производства препарата «Хлорохин» и его производного «Гидроксихлорохина» — лекарства против малярии, о испытаниях которого против COVID-19 в марте сообщал президент США Дональд Трамп, составила $0,3 и $1 соответственно (за курс лечения). Изготовление препарата «Ремдесивир», который американский лидер назвал многообещающим, обойдется в $9.

Стоимость произволдства комбинации «Лопинавир+Ритонавир», по подсчетам ученых, составила $4 (за курс). «Азитромицин», который многие врачи рекомендует использовать в комбинации с «Гидроксихлорохином», обойдется производителям в $1,40, говорится в исследовании.

Себестоимость препарата «Фавипиравир» китайской фармацевтической компании Zhejiang Hisun Pharmaceutical составила $20. Ранее в КНР сообщали, что это лекарство было протестировано на 70 пациентах и показало эффективность и низкую вероятность побочных эффектов. Его клинические испытания продолжились и после выхода на рынок.

В список препаратов, себестоимость которых оценили ученые, также вошли препараты от гепатита «Софосбувир/Даклатасвир» ($5) и лекарство от идиопатического легочного фиброза «Пирфенидон» ($31). Сведений о возможной стоимости производства иммунодепрессанта «Тоцилизумаба» нет, отметили они.

Рассчитанные цены оказались в сотни раз ниже тех, по которым препараты продаются в аптеках, отмечается в исследовании. Ученые указали, что в мире уже есть опыт массового производства недорогих лекарств для лечения ВИЧ, туберкулеза и малярии и теперь необходимо повторить его уже в борьбе с коронавирусом, только сделать это нужно «на этот раз гораздо быстрее».

Отметим, что лекарства против коронавируса, которое было бы однозначно эффективным, еще нет.