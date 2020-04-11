Борис Джонсон в больнице смотрит «Властелина колец»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который идет на поправку от коронавирусной инфекции в лондонской больнице святого Томаса, развлекается тем, что разгадывает головоломки и смотрит трилогию «Властелин колец». Об этом сообщила в субботу газета The Times.
По информации издания, помимо просмотра экранизации культового романа Джона Толкина, британский премьер также смотрит комедию английского режиссера Брюса Робинсона Withnail and I (1987) и решает судоку.
Коронавирусную инфекцию у Джонсона обнаружили 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней. 6 апреля он был переведен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения самочувствия и провел там три дня. В четверг вечером Джонсона перевели в обычную палату, так как ему стало лучше, однако он по-прежнему находится под пристальным наблюдением врачей. По последней информации, распространенной в пятницу, состояние Джонсона улучшается, он начал ходить по палате.
Как отмечает газета, представитель премьер-министра не стал рассказывать, разрешены ли посещения главы правительства, однако сообщил, что в его канцелярию на Даунинг-стрит, 10 уже поступило несколько коробок с открытками с пожеланиями скорейшего выздоровления.
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