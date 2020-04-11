Вакцина против коронавируса может быть готова в сентябре

Ведущий профессор-вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт считает, что вакцина против болезни COVID-19 может быть готова уже в сентябре 2020 года.

Об этом сообщает The Times.

«Вакцина против коронавируса может быть готова уже в сентябре», — сказала британская исследователь.

Гилберт заявила изданию The Times, что она на 80 процентов уверена, что вакцина, разрабатываемая ее командой, будет работать, а испытания средства на людях могут начаться в течение ближайших двух недель.

Британское правительство выразило готовность финансировать производство миллионов доз средства заранее, если результаты будущих испытаний будут положительные.

Напомним, что по состоянию на утро 11 апреля в мире зафиксировано 1 700 378 подтвержденных случаев коронавируса. Наиболее пострадавшей страной остаются США с 502 876 подтвержденными случаями заболевания и 18747 летальными случаями.