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Вакцина против коронавируса может быть готова в сентябре

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Вакцина против коронавируса может быть готова в сентябре

Ведущий профессор-вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт считает, что вакцина против болезни COVID-19 может быть готова уже в сентябре 2020 года.
Об этом сообщает The Times.

«Вакцина против коронавируса может быть готова уже в сентябре», — сказала британская исследователь.

Гилберт заявила изданию The Times, что она на 80 процентов уверена, что вакцина, разрабатываемая ее командой, будет работать, а испытания средства на людях могут начаться в течение ближайших двух недель.

Британское правительство выразило готовность финансировать производство миллионов доз средства заранее, если результаты будущих испытаний будут положительные.

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Напомним, что по состоянию на утро 11 апреля в мире зафиксировано 1 700 378 подтвержденных случаев коронавируса. Наиболее пострадавшей страной остаются США с 502 876 подтвержденными случаями заболевания и 18747 летальными случаями.

 

вакцина, коронавирус
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