Нассим Талеб считает, что мир недооценивает опасные последствия коронавируса

Статистик и писатель, автор книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб в интервью РБК рассказал о возможных последствиях пандемии коронавируса.

«Пока нет никакой ясности, как пандемия будет развиваться дальше, и это во многом связано с тем, что мы не понимаем, как вирус действует, — заявил Талеб. — Когда эпидемия только началась, считалось, что первые симптомы проявляются в течение двух недель после того, как человек заразился. Это было похоже на то, как работает большинство других вирусов. Но теперь выясняется, что у 8% пациентов в Великобритании симптомы проявляются позже этого срока, и это значит, что он может оказаться намного заразнее, чем считалось раньше».

Другим опасным обстоятельством Талеб назвал отсутствие у медицинского сообщества понимания, какие последствия перенесенное заболевание оставляет для иммунитета человека.

«Обычно в СМИ фигурируют цифры смертей, но никто пока не оценил число тех, чьему здоровью вирус нанес серьезный урон, — отмечает Талеб. — Я читал отчеты о людях, которые после пребывания в больнице вылечились, но теперь, например, им трудно двигаться, поскольку они потеряли около трети функций легких». По словам Талеба, вирус, скорее всего, поражает мозг — часть пациентов жалуется на потерю способности чувствовать запахи, и у некоторых из них это осложнение может остаться на всю жизнь.

В 2017 году Нассим Талеб назвал новые вирусы и бактерии одной из двух главных угроз человечеству. «СМИ недооценивают эту опасность и редко поднимают шумиху вокруг научных публикаций о том, что резистентность бактерий к антибиотикам растет, или о том, что появляются новые штаммы вирусов. Такое пренебрежение превращает эпидемии в одного из самых вероятных кандидатов в новые «черные лебеди», — говорил тогда Талеб.