Глава МИД Украины и генсек ОБСЕ вместе посетят Донбасс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в ходе видеовстречи перед открытием первого заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ под председательством Украины договорились осуществить совместный визит на Донбасс после улучшения эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
«Министр отметил, что российская агрессия против Украины и продолжающаяся оккупация Крыма должны оставаться в центре повестки дня ОБСЕ как самые большие угрозы европейской безопасности. Министр Кулеба дал высокую оценку деятельности СММ и заверил в дальнейшей ее поддержке со стороны правительства Украины», — говорится в сообщении на сайте МИД Украины в среду.
Также Кулеба и Гремингер обсудили проблемные аспекты деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) в Украине. Собеседники были едины в том, что ограничения боевиками пересечения линии соприкосновения для патрулей СММ под предлогом противодействия пандемии Covid-19 значительно сужают мониторинговые возможности миссии, нарушают ее мандат и ставят под угрозу личную безопасность наблюдателей.
Кроме того, Кулеба поблагодарил за помощь ОБСЕ в усилиях по освобождению незаконно удерживаемых лиц на Донбассе. Министр призвал генсека уделить особое внимание положению политических заключенных во временно оккупированном Крыму и на территории РФ и способствовать усилиям по их освобождению.
«Мы не можем забывать о наших людях, которых незаконно держат за решеткой в оккупированном Крыму и на территории России по сфабрикованным обвинениям. Их родные и близкие рассчитывают на наши совместные усилия в этом деле», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства
Кулеба ознакомил главу Секретариата ОБСЕ с приоритетами председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности и получил заверения, что Секретариат будет оказывать практическую поддержку их реализации.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016