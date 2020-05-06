97 депутатов Рады попросили премьера не отключать энергоблоки Энергоатома

Народные депутаты Верховной Рады обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не отключать атомные энергоблоки. Об этом говорится в обращении нардепов к премьеру, которое есть в распоряжении LIGA.net.
«Просим принять меры по недопущению снижения доли атомной электроэнергии в структуре ОЭС Украины путем пересмотра показателей Прогнозного баланса электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год» — говорится в документе.
Также народные депутаты попросили Шмыгаля предоставить копии расчётов и технико-экономического обоснования, на основе которых был пересмотрен энергетический баланс Украины на текущий год.
В документе отмечается, что новый энергобаланс предполагает сокращение производства на атомных энергоблоках в пользу более дорогих производителей — «зеленой» и тепловой генерации, что спровоцировало 13% рост цены на электроэнергию на рынке на «сутки вперед».
Кроме того, отключение атомных энергоблоков, по мнению народных депутатов, снижает уровень их безопасности, сокращает финансовые показатели, оказавшегося на грани банкротства Энергоатома, а также увеличивает объемы выбросов в атмосферу углекислого газа.
Обращение, в частности, подписали 97 народных депутатов, свидетельствует список подписантов.
Согласно пресс-релизу Энергоатома, с 5 мая на атомных электростанциях Украины работает всего 10 из 15 энергоблоков. Не работают, в частности, четыре блока на Запорожской атомной электростанции (три из них перевели в плановый ремонт, один — вывели в резерв) и один на Южно-Украинской АЭС.
«Нужно сокращать работу атомных энергоблоков, потому что, если мы оставим атомные блоки и при этом еще уменьшим производство на возобновляемых источниках энергии, нам пришлось бы платить и за атомную генерацию, которая избыточная, и за ограничения возобновляемых источников», — объясняла 5 мая врио министра энергетики Ольга Буславец остановку атомных энергоблоков.
Напомним, что 29 апреля Минэкоэнерго пересмотрело прогнозный энергетический баланс на 2020 год из-за энергетического кризиса в стране. Документ предполагает снижение производства электроэнергии на всех видах генерации, кроме ТЭЦ и ВИЭ.
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