Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят и после 22 мая

Карантин, объявленный в Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты. Об этом заявил во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать», — сказал он в эфире телеканала «1+1».

По словам премьера, Украина сейчас находится на пике заболеваемости.