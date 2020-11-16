Войти
Правительство обещает компенсировать бизнесу потери от карантина
официально
Правительство обещает компенсировать бизнесу потери от карантина
Трамп заявил о нарушении конституции США во время выборов
позиция
Трамп заявил о нарушении конституции США во время выборов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Правительство обещает компенсировать бизнесу потери от карантина

303
Правительство обещает компенсировать бизнесу потери от карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство сейчас сосредоточено на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потер от «карантина выходного дня».

«В понедельник, 16 ноября, под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось онлайн-совещание с городскими главами. Во встрече приняли участие министр здравоохранения Максим Степанов, заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, украинские эпидемиологи и инфекционисты. Денис Шмыгаль отметил, что правительство сейчас ищет пути, которые позволят притормозить процесс роста количества заболевших COVID-19 от адаптивного карантина к совершенствованию карантина „выходного дня“. По его словам, введены меры касаются в основном трех отраслей», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Премьер добавил, что карантин «выходного дня» позволяет перераспределить спрос со выходных на пять рабочих дней, уменьшив потоки людей и пересечение различных социальных групп.

Также Шмыгаль подчеркнул, что правительство сейчас сосредоточено на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь.

«На сегодня у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть до семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, которые страдают больше», — подчеркнул глава правительства.

Читайте также: Заработала ли программа доступных кредитов «5—7—9%»

Премьер отметил, что правительство параллельно работает над увеличением количества коек, над поставкой кислорода, чтобы дать медикам больше инструментов лечить больных.

«Денис Шмыгаль отметил, что любые противоэпидемические мероприятия не дают мгновенного результата и эффект карантина „выходного дня“ можно будет увидеть через 2-3 недели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам совещания стороны договорились усилить взаимодействие правительства и органов местного самоуправления и проводить такие встречи на регулярной основе.

карантин, Денис Шмыгаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 16 ноября 2020
Воскресенье, 15 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Раскол Кипрской церкви по вопросу ПЦУ разрастается

Очередной церковный конфликт, порожденный вопросом о признании ПЦУ продолжает разрастаться. 10 ноября крупнейшее кипрское издание Philenews сообщило, что часть членов Священного синода Кипрской православной церкви прекращают сослужение с архиепископом Кипрским Хризостомом и не будут с ним встречаться до тех пор, пока Синод не вынесет решение по вопросу признания Православной церкви Украины.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Давайте разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции

Очень важно разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции. Проблема многих экспертов и политиков в том, что они этого не делают. Когда они говорят слово «инвестор», то для них это кредит от ЕС, МВФ, это такие банки как Голдман Сакс, ДжиПи Морган или институциональные инвесторы типа фонда Темплтона или Томаса Роу Прайса. Но все эти инвесторы не создают в Украине бизнеса. Они дают деньги в кредит, которыми потом распоряжается наше правительство.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украина VS Турция: чему стоит поучиться друг у друга

Многие в Украине предпочитает смотреть на ситуацию в Турции как на пример в контексте предостережения о нецелесообразности проведения программ «количественного смягчения», а также в вопросе «зависимости/независимости» решений центрального банка. Но на самом деле пример Турции, если его и следует рассматривать для Украины, то только с точки зрения способности аппарата центрального банка генерировать адекватные управленческие решения с учетом изменения экономических условий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016